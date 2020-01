Kesäteekkarikampanja kansainvälistyy – kolmasosa paikoista varataan ulkomaalaisille

Turun seudulle haetaan teknisen alan kesätyöntekijöitä jo ulkomaita myöten. Lounais-Suomessa vakituisten työpaikkojen ohella yrityksillä on ollut vaikeuksia houkutella diplomi-insinööriopiskelijoita opiskelukaupungeistaan kesätöihin Turun seudulle. Ongelmana on myös kansainvälisten opiskelijoiden alihyödyntäminen. Tänä vuonna Kesäteekkarikampanjan paikoista kolmasosa varataan ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille.

– Olemme kampanjoineet yhdessä Turun kaupungin kanssa kesäteekkareiden houkuttelemiseksi jo useana kesänä tarjoamalla kolmeksi kuukaudeksi maksuttoman asumisen Turun ylioppilaskyläsäätiön vuokra-asunnossa sekä Turun seudun joukkoliikennekortin. Tänä vuonna kampanja on suunnattu ensisijaisesti kone-, tuotanto-, meri- sekä rakennustekniikan DI- ja arkkitehtiopiskelijoille teknillisissä yliopistoissa Turun ulkopuolella. Etu on tarjolla 30 opiskelijalle, joista kymmenen on varattu ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille. Kesätyö lisää samalla ulkomaisten osaajien mahdollisuuksia asettua valmistumisensa jälkeen pysyvästi Suomeen ja Turkuun, kertoo tiedotteessa kampanjan toteutuksesta Turku Science Park Oy:ssä vastaava asiantuntija Lotta Kujanpää.

Kesäteekkareita tavoitellaan lisäksi kampuskiertueella. Kiertue vierailee Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston DuuniDayssa 28.tammikuuta, Oulun yliopiston Pestipäivillä 30. tammikuuta ja Tampereen yliopiston Yrityspäivillä 6. helmikuuta.

Lisäksi helpotusta saadaan uusista koulutusohjelmista. Syksyllä Turun yliopistossa käynnistyvät konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusohjelmat tuovat jatkossa helpotusta yritysten osaajapulaan, ja myös Turun ammattikorkeakoulussa tekniikan alan koulutusmääriä on lisätty voimakkaasti.

– Koulutus on avainasemassa vastattaessa yritysten osaajatarpeisiin. Lisäksi Turun seudun ja koko Lounais-Suomen täytyy jatkossa kyetä houkuttelemaan alueelle entistä enemmän työelämässä jo olevia osaajia. Eläköitymisistä ja ikäluokkien pienentymisestä johtuen meillä pitää olla veto- ja pitovoimaa myös kansainvälisten osaajien keskuudessa, sanoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.