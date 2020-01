Satasairaalassa on todettu tuhkarokkotapaus rokottamattomalla lapsella

Satasairaalassa on todettu tuhkarokko rokottamattomalla lapsella.

Sairastunut on Huittisista kotoisin oleva rokottamaton lapsi. Tartunta on saatu todennäköisesti vuodenvaihteessa lomamatkalla Rovaniemellä, jossa on ollut koolla kansainvälisiä turisteja. THL ja Lapin sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavat selvittävät asiaa.

Tiedossa ei ole muita sairastuneita. Matka on tehty yksityisautolla.

Juuri ennen kuumeen nousua, tiistaina 7.1. potilas on ollut Huittisten Lauttakylän koulussa ja samana iltana Huittisten kansanopiston musiikkikerhon luokassa kello 15–17. Oppilaiden ja musiikkikerhoon osallistuneiden rokotussuojaa täydennetään mikäli siinä havaitaan puutteita.

Satasairaalan lasten päivystyksen odotustiloissa maanantaina 13.1. kello 12–16 asioineet ovat saattaneet altistua tuhkarokkotartunnalle.

Lastenpoliklinikan henkilökunta pyrkii tavoittamaan mahdollisesti altistuneet puhelimitse rokotussuojaustarpeen selvittämiseksi. Rokottamattomat ohjataan saamaan MPR-rokote keskiviikkona 15.1. tai viimeistään torstaina 16.1. omasta terveyskeskuksesta. Samassa tilassa on työskennellyt myös remonttityöntekijöitä, joiden rokotussuoja on syytä tarkastaa.

Satakunnassa MPR-rokotuksen rokotuskattavuus on hyvä ja epidemian todennäköisyys on pieni.

Tuhkarokko on erittäin herkästi tarttuva sairaus. Se tarttuu huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireet alkavat yleensä 9-11 vuorokauden kuluttua altistumisesta. Ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa yleensä 3-5 vuorokauden kuluttua ensioireista ja kestää runsaan viikon. Tuhkarokkoa sairastava potilas on tartuttava neljä vuorokautta ennen ihottumaa eli jo yksi vuorokausi ennen ensioireita ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen. Tässä tapauksessa mahdolliseksi tartuttavuusajaksi on arvioitu 7.1–15.1.