Kerttulinkadun suosittu muraali poistuu julkisivusaneerauksen yhteydessä

Kerrostalon päädyssä Kerttulinkatu 11:ssä oleva muraali poistuu kaupunkimaisemasta keväällä. Turkulaisessa taloyhtiössä on käynnissä julkisivusaneeraus, jonka myötä Sukupolvien harmonia -niminen teos jää historiaan.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan Jouni Vuorisen mukaan julkisivusaneeraus oli tiedossa, kun sopimus työstä tehtiin toteuttajan ja taloyhtiön kesken vuonna 2017. Saneerauksen tarkkaa ajankohtaa ei silloin tiedetty.

– Kerroimme, että julkisivusaneeraus on taloyhtiön 5-vuotissuunnitelmassa. Tuolloin emme vielä tienneet, toteutuuko saneeraus kolmen vai neljän vuoden päästä.

Muraali on Katutaidefestivaali Upea 17 toteuttama. Eino Mäkisen valokuvaan perustuvan teoksen on maalannut Wasp Elder. Vuorinen sanoo, suosittua muuralia on kiitetty muun muassa hyvin ympäristöön sopivaksi.

Vuorinen kertoo, että taloyhtiö on ollut yhteydessä toteuttajaan.

– Kerroimme, että voisimme olla kiinnostuneita uudestakin muraalista, mutta järjestäjällä ei ollut sellaisia suunnitelmia.

Vuorinen on tyytyväinen Upea 17 -festivaalin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Hänen mukaansa taloyhtiö sai vaikuttaa muun muassa muraalin aiheeseen ja värimaailmaan.

Vuonna 2017 järjestetyssä Upea 17 kaupunkitaidefestivaalissa jättimäisiä seinämaalauksia valmistui ympäri Suomen. Turussa Kertulinkadun lisäksi muraalit saatiin tuolloin Runosmäenkadulle ja Kuopuksenpolulle Varissuolle.

Juttua muutettu kello 17.24. Korjattu haastatellun etunimi.