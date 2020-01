Kesään asti kestävä viemärityö edennyt Tampereentieltä Suovantielle

Lokakuussa Tampereentien ja Parrantien risteysalueelta käynnistynyt viemäri- ja vesijohtotyö siirtyy Suovantielle. Työ on tällä hetkellä edennyt Suovantie kahden kohdalle, josta tie joudutaan sulkemaan kokonaan. Töistä on haittaa molemmissa ajosuunnissa. Tonteille ajo on kuitenkin mahdollinen.

Työvaiheen arvioidaan kestävän heinäkuun puoliväliin asti.