Mikaelinkirkko avoinna jatkossa myös talvisin

Turun Mikaelinkirkko pitää tammikuun puolesta välistä lähtien ovensa auki myös talvisin. Aiemmin kirkko on ollut matkailijoille ja hiljentyjille avoinna ainoastaan kesäisin. Kirkkoa pidetään auki vapaaehtoisvoimin.

Turun kaupungin läntisen puolen kaupunkinäkymää hallitseva Mikaelinkirkko on vihitty käyttöön 1905. Kirkon on suunnitellut Lars Sonck, joka antoi Mikaelinkirkolle nimen Soli Deo Gloria Aeterna (Yksin Jumalalle ikuinen kunnia). Mikaelinkirkko on yksi suosituimmista vihkikirkoista Turussa.

Mikaelinkirkko sijaitsee osoitteessa Puistokatu 16. Kirkko on 14. tammikuuta lähtien avoinna tiistaista lauantaihin kello 10–15 sekä lisäksi keskiviikkoisin kello 18 saakka. Keskiviikkoisin kello 17 Mikaelinkirkossa alkaa iltamessu. Sunnuntaisin kirkko on avoinna tilaisuuksien yhteydessä kello 10 alkaen.