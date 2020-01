Rahtialus ajelehtii kohti Uudenkaupungin rannikkoa

Konerikon kärsinyt rahtilaiva ajelehtii Selkämerellä. Länsi-Suomen merivartioston mukaan korjaustoimet aluksella ovat pitkittyneet ja merellä puhaltava navakka tuuli vie alusta kohti Uudenkaupungin rannikkoa.

Meripelastuskeskus Turku on hälyttänyt alueelle vartiolaiva Uiskon. Merivartiosto kertoi käynnissä olevasta tehtävästä Twitter-tilillään sunnuntai-iltana hieman klo 23 jälkeen.

Marine Traffic -sivuston tietojen perusteella kyseessä on Alankomaiden lipun alla purjehtiva Sampogracht-alus, joka on matkalla Raumalle. Aluksen lähtösatama on Vlissingen.