Oletko nähnyt poliisin etsimää pakettiautoa? Nuoren miehen yli ajettiin Turussa suojatiellä, uhri loukkaantui vakavasti

Ylinopeuksia valvotaan

Suojatiekäyttäytymistä, vilkun käyttöä, ryhmittäytymistä tai liian pieniä turvavälejä ei juuri valvota. Paikalta pakenemisia tuntuu tapahtuvan yhä enemmän, koska yhä useampi varmaan kokee että vain ylinopeus on paha asia ja niitä valvotaan aggressiivisisesti. Se mitä ei valvota, sitä ei pidetä tärkeänä.

On myös todennäköistä että monien ihmisten yleinen kunnioitus liikennesääntöjä kohtaan rapistuu, jos on yrittänyt parhaansa mukaan ajaa turvallisesti ja sitten räpsähtää sakot koska yksi rajoituskyltti nopeuden vaihtumisesta pienempään on jäänyt huomaamatta. Siinä helposti voi kokea, että valtio pitää sinua rikollisena, vaikka kyse on tahattomasta vahingosta.

Kaikki liikennevalvonnan panostukset tuntuu Sipilän hallituksen jälkeen olevan siinä, että saadaan ihmiselle maksimaaliset sakot jos vahingossa ei huomaa jarruttaa rajoituksen vaihtuessa pienempään tai epähuomiossa ajaa suoralla tiellä pientä ylinopeutta. Näillä ei usein ole juurikaan tekemistä liikenneturvallisuuden kanssa, sillä usein rajoituskyltti on vain yhden ihmisen mielipide suurimmasta turvallisesta nopeudesta. Tällä kyttäyksellä valtio sitten tienaa noin prosentin maahanmuuton kustannuksista.

