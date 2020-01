Maskussa kinaa yritystontin sopimussakosta - ajaako kunta itsensä umpikujaan?

Mikael Rydenfelt

Masku on vuoden alusta alkaen tarkentanut yritystonttien rakentamisvelvoitteiden seurantaa. Kunta on vastikään saanut kritiikkiä tapauksesta, jossa se on jättänyt toistaiseksi perimättä noin 600 000 euron edestä sopimusakkoja. Arkistokuva.