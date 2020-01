Naantalin asuntomessuille toinen tonttihaku – ensimmäisessä haussa tontteja varattiin 14

Jenni Lepänrinne

Naantalin asuntomessualueen toinen tonttihaku on käynnistynyt.

Asuntomessualue Lounatuulesta voi hakea tonttia 16. tammikuuta asti poislukien yhtiömuotoinen rakentaminen, jonka osalta haku on jatkuva siihen asti, kunnes sopivat rakentajat löytyvät.

Toisessa haussa haettavana on viisi omakotitalotonttia, kolme vapaa-ajan tonttia ja kolme tonttia useamman asunnon yhtiömuotoiseen rakentamiseen. Kohteiden suunnittelussa on huomioitava muun muassa alueen rakentamisen teemat. Tärkein teemoista on saariston ainutlaatuinen luonto.

Naantalin kaupungin asiantuntijoita ja osuuskunta Suomen Asuntomessujen edustajista koostuva ryhmä valitsee rakentajat Naantalin asuntomessualueelle. Rakentajavalintoja tehdään huhtikuun aikana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Naantali järjestää asuntomessut Luonnonmaan saarella kesällä 2022. Ensimmäiset tonttivaraukset Lounatuuli-nimen saaneelle asuntomessualueelle on jo tehty. Varauksia tehtiin tammikuun alkuun mennessä yhteensä 14.

Ensimmäinen tonttihaku järjestettiin viime syksynä. Tontteja on varannut yksityisten ihmisten lisäksi myös rakennusliikkeet ja talotehtaat. Osa rakennettavista kohteista on tarkoitus panna yleiseen myyntiin kohteiden valmistumisen jälkeen.

Alueelle rakentuu myös vuokra-asuntoja.

Ensimmäiset varaajat pääsevät rakentamaan syyskuun lopulla tänä vuonna.