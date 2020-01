Novia aloittaa Turussa englanninkielisen merenkulkualan insinöörikoulutuksen

Ruotsinkielisessä Yrkeshögskolan Noviassa on ensi syksystä alkaen mahdollista suorittaa merenkulkualan insinöörin (AMK) koulutus.

Uusi koulutus on englanninkielinen.

Aiemmin merenkulkualan insinööriksi on ollut mahdollista opiskella Satakunnan ammattikorkeakoulussa Raumalla sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkassa. Noviassa on aiemmin ollut tarjolla merenkulkualaa merikapteenin suuntautumisalalla.

Merenkulkualan insinöörit ovat päteviä työskentelemään aluksilla konepäällystötehtävissä kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä sekä erilaisissa insinöörin tehtävissä maissa. Tutkinnon suorittaneella on edellytykset toimia muun muassa vahtikonemestarina ja lopulta konepäällikkönä, joka vastaa koko aluksen koneista, laitteista ja muusta tekniikasta.

– Merenkulkualalla on kaivattu insinöörikoulutusta, kertoo merenkulkualan koulutuksesta Noviassa vastaava Per-Olof Karlsson kertoo oppilaitoksen tiedotteessa.

Merenkulkualan opinnot sijoittuvat Aboa Maren kampukselle Turun sataman läheisyyteen. Kampuksella on konehuonesimulaattori, jossa pystytään simuloimaan eri alusmalleja erityyppisillä koneilla ja laitteilla, esimerkiksi diesel- tai LNG-käyttöisiä aluksia.

Haku koulutusohjelmaan on avoinna. Hakuaika on 8.–22. tammikuuta 2020. Hakemus tehdään osoitteessa studyinfo.fi.

Tutkintonimikkeenä on Bachelor of Engineering, Maritime Engineering, opintojen laajuus on 270 opintopistettä. 4,5 vuotta kestävien opintojen opetuskielenä on englanti.