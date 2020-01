Oireina väsymys, kuorsaus ja hengityskatkokset – Tyksissä luennoidaan uniapneasta

Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluennot jatkuvat jälleen torstaina 16. tammikuuta. Ensimmäisessä tilaisuudessa käsitellään uniapneaa, jonka oireita ovat esimerkiksi unenaikaiset hengityskatkokset, kuorsaus ja väsymys.

Uniapneaa sairastavien suomalaisten lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta eri tahojen arviot ovat vaihtelevat yleensä 120 000 ja 350 000 välillä. Uniapneaa esiintyy kaikenikäisillä ja molemmilla sukupuolilla.

– Uniapneaoireyhtymä tulisi todeta ja hoitaa nykyistä varhemmin varsinkin nuorilla ja keski-ikäisillä, sillä uniapnea usein pahenee ajan myötä ja tuo mukanaan riskin monenlaisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin. Mikäli uniapneaa osattaisiin epäillä jo varhaisvaiheessa, hoidoksi riittäisivät usein elintapamuutokset ja asentohoito ja laitehoitojen tarve vähenisi, toteaa tiedotteessa professori Tarja Saaresranta.

Maksuttomia Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluentoja on pidetty syksystä 2014 alkaen. Luennot järjestetään T-sairaalan Johan Haartman -salissa. Sisäänkäynti on pääsisäänkäynnin kautta Hämeentien puolelta. Sairaalan eteen Hämeentielle pääsee monilla keskustasta lähtevillä busseilla. Sairaalan edessä ja parkkitaloissa on lisäksi maksullisia parkkipaikkoja.

Luennot on taltioitu syksystä 2017 asti ja tallenteet löytyvät verkosta sairaanhoitopiirin nettisivulta. Uusimmat luennot tulevat nettiin viikon sisällä tilaisuudesta.

– Yliopistosairaalassa paitsi hoidetaan potilaita, myös tutkitaan sairauksien ehkäisyä, toteamista ja hoitojen kehittämistä. Yleisöluentosarjassamme kerromme näistä tutkimuksista ja nykypäivän hoidoista. Luentoja voi Turun lisäksi seurata videoyhteydellä myös Tyksin erityisvastuualueen keskussairaaloissa Porissa ja Vaasassa, sanoo tutkimusylilääkäri Päivi Rautava.