Turun Lönnrotinpuistoa valaisee lopputalven ajan Kiss my Turku -valokirjaimet

Marika Anttila

Turun Lönnrotinpuisto saa uuden valoteoksen lopputalven ajaksi. Aninkaistenkadun, Eerikinkadun ja Aurajoen välissä sijaitsevaan puistoon on tuotu Kiss my Turku -valokirjaimet, jotka sytytetään ensi tiistaina 14. tammikuuta.

Turun kaupunki käytti kaunistamisrahastoaan kaksien Kiss my Turku -valokirjaimien hankintaan vuonna 2017. Kaupungin mukaan kirjaimien tavoitteena on muun muassa toimia kaupungin tunnisteena ja markkinointiväineenä. Idea on saanut alkunsa Helsingistä, missä MyHelsinki -kirjaimet ovat saaneet paljon medianäkyvyyttä.

Valokirjaimet ovat kooltaan noin 9 kertaa 0,75 metriä ja niiden hankintahinta oli yhteensä reilut 21 000 euroa. Maaliskuussa 2017 kaupunki kertoi, että toiset kirjaimet aiotaan sijoittaa pysyvästi johonkin paikkaan, mutta toisia käytetään kaupungin markkinointiin erilaisissa tapahtumissa. Kirjaimia on käytetty ainakin Shiftissä, Paavo Nurmen kisoissa ja Ruisrockissa.

Kaupunki pyysi asukkailtaan ehdotuksia pysyvien kirjainten paikasta maaliskuussa 2017. Ääniä saivat tuolloin muun muassa Ruissalo, Turkuhalli ja Halisten silta. Keskusta-alueella runsaasti ääniä saivat kauppatorin ja Aurajoen ympäristöt sekä muun muassa kaupungintalon puistikko Aurakadulla. Useat äänestäjät ehdottivat kirjainten sijoittamista Hollywood-kyltin tyyliin korkealle paikalle kuten Samppalinnanmäelle, Vartiovuorenmäelle, Taidemuseolle, Kakolaan tai Hämähäkkitontille.

Kiss my Turku on Turun kaupunkia markkinoiva kampanja.

