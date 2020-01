Yhdeksäsluokkalaiset luottavat tulevaan – korkeakoulutettujen lapset murehtivat vähiten

Korkeakoulutettujen lapsilla on vähemmän huolta tulevista elämänpoluistaan Turun yliopiston Jenni Tikkasen kasvatustieteen väitöstutkimuksen mukaan.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten viime vuosikymmenten huomattavat yhteiskunnalliset muutokset yhdessä perinteisten sosiaalisten rakenteiden jatkuvan merkityksen kanssa heijastuvat koulutuksen kenttään ja siten nuorten elämänkulkujen rakentamisen reunaehtoihin. Tutkimuksessa aihetta lähestytään koulutusjärjestelmien, koulujen, perheiden ja yksilöiden näkökulmista.

Väitöstutkimuksessa selvisi, että mitä korkeampi vanhempien koulutustaso on ja mitä enemmän he tarjoavat tukea lapsensa koulunkäyntiin, sitä vähäisempää on nuoren huoli omasta tulevaisuudestaan. Suurin osa peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista on luottavaisia tulevaisuuden koulutus- ja työtilanteeseen. Noin kymmenen prosenttia heistä on huolissaan tulevaisuudestaan usein tai jatkuvasti.

Tikkasen mukaan nuorten luottavaisuutta selittää osaltaan tälle ajalle tyypillinen ajattelutapa siitä, että jokainen yksilö on itse vastuussa oman elämänsä rakentumisesta, ja kaikki on elämässä mahdollista, kun vain tekee oikeita ratkaisuja ja hankkii oikeanlaista osaamista.

Länsimaisissa yhteiskunnissa viime vuosikymmeninä tapahtuneet mittavat rakenteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset muutokset ovat luoneet aikaisempaa monimutkaisemman ja epävarmemman maailman Tikkasen mukaan. Koulujen sosiaalinen eriytyminen vahvistaa nuorten perheen sosiaalisen aseman merkitystä.

– Kun koulut antautuvat tai alistuvat paikallisilla koulumarkkinoilla käytävään kilpailuun ja uusliberaaliin erinomaisuuden eetokseen, korkeasti koulutettujen ja sosioekonomisesti korkeammassa asemassa olevien vanhempien lapset ovat useimmiten niiden joukossa, jotka hyötyvät koulujen eriytymisestä. Hyväosaisten nuorten mahdollisuudet paranevat siis entisestään, väittelijä summaa yliopiston tiedotteessa.

Yli kymmenen prosenttia rehtoreista pitää koulujensa tärkeimpänä tehtävänä tukea kaikkein lahjakkaimpia oppilaita, jotta he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Tutkimuksen suomalaisittain keskeisimmät aineistot on kerätty 2010-luvun alussa Turusta, Helsingistä ja Tampereelta kansainvälisen Governance of Educational Trajectories in Europe -tutkimushankkeen puitteissa.