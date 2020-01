Somerolta kadonneen Milla Arosen murhasta epäilty on myöntänyt osallisuutensa kuolemaan – ruumis yhä kateissa

Salli Koivunen

Keskusrikospoliisi on edistynyt Somerolta kesäkuussa kadonneen Milla Arosen henkirikostutkinnassa. Murhasta epäilty vuonna 1995 syntynyt mies on myöntänyt osallisuutensa kuolemaan.

– Esitutkinnan loppulausuntoja pyydettäessä epäilty on kertonut olevansa osallinen uhrin kuolemaan. Tähän saakka hän oli kiistänyt kuulusteluissa osallisuutensa tapahtuneeseen, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Toivonen Keskusrikospoliisista kertoo tiedotteessa.

Lehtitietojen mukaan nuori mies on Arosen entinen poikaystävä.

Keskusrikospoliisin mukaan toistaiseksi ei ole ilmennyt syitä muuttaa tutkintanimikettä, vaan asiaa tutkitaan yhä murhana.

Rikosnimikkeen selvityksen vuoksi poliisi ja syyttäjä hakivat lisäaikaa syytteennoston määräaikaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi syytteen noston määräpäiväksi 23. huhtikuuta 2020.

Poliisi Somerolainen Milla Aronen katosi kesäkuun alussa.

21-vuotiaan Milla Arosen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi 8. ja 9. kesäkuuta välisenä yönä jossakin Someron, Somerniemen tai Oinasjärven alueilla. Porin prikaatin Säkylän varuskunnassa asepalvelustaan suorittaneen Arosen piti palata varuskuntaan 9. kesäkuuta.

Hänen ruumiinsa on edelleen kateissa, vaikka sitä on etsitty laajalta alueelta kesän, syksyn ja talven aikana. Poliisin mukaan etsintäalueita on nyt pystytty rajaamaan tarkemmin. Siitä huolimatta, että murhasta epäilty on saatu kertomaan osallisuudestaan, ruumista ei ole löydetty.

– Etsintöjä jatketaan edelleen, tutkinnanjohtaja kertoo.

Esitutkinnan perusteella Aronen ja murhasta epäilty mies ovat olleet liikkeellä yhdessä epäillyn harmaalla Volvo V70-merkkisellä autolla kahtena peräkkäisenä yönä 7. ja 9. kesäkuuta välillä. He ovat liikkuneet Someron ja Somerniemen alueilla, joissa molemmissa on syrjäisiä maasto- ja metsäalueita sekä vesistöjä. Arosen matkapuhelimen teletapahtumat päättyvät Someron keskustaan 9. kesäkuuta aamukahdeksalta.

Poliisi pyytää edelleen mahdollisia vihjeitä tai havaintoja epäiltyyn henkirikokseen liittyen puhelinnumeroon 050 456 4903 tai sähköpostitse rikosvihje.krp@poliisi.fi.