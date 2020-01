Turun Yrittäjät olisi toivonut kikylle jatkoa

Just näin. Nyt vielä pitäisi tehdä ilmaisia tunteja kaiken kurjuuden päälle. Pahinta tässä on, että yrittäjät kannattavat nykyisin perussuomalaisia, koska uskovat heidän halpoihin lupauksiin.

Vast: Työllistäminen, vitsi?

Mankalan samat levyt jatkuu päivästä toiseen.

Totuus toki on että monen suomalaisen nettopalkka on todella pieni.Mutta paljonko tulee kustannuksia työnantajalle työntekijästä onkin jo eri juttu.

Palkan lisäksi lomapäivät ,sairausvakuutukset + verotus tekee jo pitkän siivun .Ero kokonaiskustannuksiin verrattuna nettopalkkaan on iso,liian iso.

Tähän on pitkälti syynä se että rahaa ilman vastiketta liian paljon ja liian monelle.Useat tuella eivät enää pitkään aikaan ole vaatineet työnjakamista ,mutta tulojen jakamisen kannattajia kyllä riittää.