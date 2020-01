Lonkeropakkauksen varastaminen johti Turussa käsirysyyn vartijan kanssa

Vast: Kaunistelua

Jannis_H.: "Huom. näpistys, ei varkaus..."



Olisikohan tuossa nyt menty ihan rikoslain tekstin mukaan:

"3 § (24.8.1990/769)

Näpistys

Jos varkaus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava näpistyksestä sakkoon."



Näpistyskin on siis varkaus kuten lakitekstistä näkyy. Ehkäpä vain tuo varastetun omaisuuden arvo, 14 euroa, on ollut syynä näpistys-nimikkeen käyttöön.