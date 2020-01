Loimaalla ravintolamurto ja ilkivaltaa koululla – poliisi kaipaa silminnäkijöiden havaintoja

Loimaalla on murtauduttu Virttaanraitilla sijaitsevaan ravintola Paddockiin torstain ja perjantain välisenä aikana. Sisälle on menty ulko-oven kautta, ja tiloista on viety omaisuutta.

Kauhanojan koulun alueella on puolestaan tehty vahinkoa 31. joulukuuta. Koulun pääovea oli rikottu niin, ettei sitä saanut enää auki. Lisäksi koulun pihalla lähiliikunta-alueella olevan pelikaukalon seinässä olevaa taulua oli poltettu. Seinässä on yhteensä kaksi taulua. Tauluissa on lueteltu yksityiset lahjoittajat ja talkoolaiset. Poliisi arvioi vahinkojen jääneen pieniksi. Koulu sijaitsee osoitteessa Vanha Hämeentie 240.

Poliisi kaipaa molemmista tapauksista silminnäkijöiden havaintoja. Mahdolliset havainnot voi ilmoittaa Loimaan poliisiaseman vihjenumeroon 0295444933.