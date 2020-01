Lounaspaikka: Lounaalla kylpylässä

Taustalla soi rauhoittava musiikki ja ravintolan suurista ikkunoista näkyy allasosasto, jossa polskuttelee rentoutuneen näköisiä lomalaisia. Ravintolan tunnelma on rauhallinen, ja hetken pöydässä istuskeltua voi helposti itsekin kuvitella olevansa hotellilomalla.

Holiday Club Caribian ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva ravintola Terrace on paitsi hotelliasiakkaiden aamiaishuone, siellä on jokaisena arkipäivänä tarjolla myös buffetlounasta. Noutopöydän lounas on avoinna sekä hotellivieraille että kaikille muillekin.

– Vaikka aika vähän täällä käy ihan ulkopuolisia lounaalla. Suurin asiakasryhmämme lounaalla on erityisesti kokousasiakkaat ja koska hotellissa järjestetään kuntoutusta, he käyvät myös tässä lounaalla, ravintolatoimen päällikkö Tiina Hynninen kertoo.

– Ja koska tuossa lähellä rakennetaan, välillä rakennusmiehiä on käynyt myös lounaalla, keittöpäällikkö Pasi Mikkonen tietää.

Jori Liimatainen Noutopöydän lounas on avoinna kaikille.

Caribian kylpylä aloitti toimintansa vuonna 1999 ja tänä syksynä se vietti 20-vuotisjuhliaan. Ravintola on ollut toiminnassa hotellin perustamisesta lähtien.

– Tämä on hotellin ravintoloista vanhin, Hesburger tulee perässä, mutta muut ravintolat ovat aloittaneet täällä vasta kolmisen vuotta sitten, Mikkonen sanoo.

Terrace on Caribian ravintoloista myös ainoa, jossa tarjolla on buffetlounasta.

Ravintolassa on peräti 300 asiakaspaikkaa, joten välillä se toimii suurempienkin ryhmien tilaisuuksissa.

Lounasta Terracessa on tarjolla arkisin kello 11–13.

Jori Liimatainen Ravintola Terracen buffetlounas on monipuolinen.

Lounaalla Terracessa on päivittäin keittovaihtoehto, salaattipöytä, kaksi lämminruokavaihtoehtoa lisukkeineen sekä jälkiruoka kahveineen.

– Olemme pyrkineen siihen, että toinen ruokavaihtoehdoista olisi aina kasviruokaa. Kasvisruuan kysyntä on koko ajan kasvanut ja sitä otetaan aina vain enemmän, Mikkonen kertoo.

Myös muut erikoisruokavaliot ravintolassa otetaan huomioon. Noutopöydästä löytyy päivittäin laktoosittomat ja gluteenittomat vaihtoehdot ja allergisille voidaan valmistaa räätälöidyt annokset keittiöstä.

Mikkonen kertoo, että kasviruokien ohella suosittuja lounasruokia ovat kalaruuat, erityisesti lohi.

Jori Liimatainen Jälkiruuaksi oli mariannemoussea ja hedelmiä.

Haastattelupäivänä ruuaksi on ylikypsää porsasta, joka osoittautuu erittäin maistuvaksi ja mureaksi. Kasvisvaihtoehtona tarjolla on tempeä mausteisessa kasviskastikkeessa.

– Tempe on fermentoitua soijaa, vähän samantyyppistä kuin tofu, Mikkonen selittää.

Myös tämä aasialaishenkinen ruoka osoittautuu maukkaaksi. Erityiskiitoksen ansaitsee monipuolinen salaattipöytä, jossa tarjolla on paitsi perinteiset salaatit, tomaatit ja kurkut, myös esimerkiksi pikkelöityjä juureksia, täytettyjä tortelliineja, punajuurta sekä artisokka-kesäkurpitsasalaattia. Lounaan kruunaa jälkiruoka, joka on kermaista mariannemoussea, jonka lisukkeena hedelmiä; erilaisia meloneja, viinirypäleitä sekä tuoretta ananasta.

