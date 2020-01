Sirpa Roima treenaa talviuinnin MM-kisoihin

Sirpa Roima tottui kylmään veteen jo lapsena. Hän syntyi Sodankylässä, jossa luonnon vedet olivat kylmiä kesälläkin. Uimataito ei kylmässä vedessä kehittynyt, mutta kylmänsietokyky sitäkin enemmän.

Avantouintiin ja Turun Avantouimareihin Roima tutustui 38 vuotta sitten, kun hänen reumaoireensa pahenivat. Lääkäri sanoi, että lääkkeet eivät häntä paranna, joten kannattaa taistella vastaan kaikin keinoin.

– Silloin päätin ryhtyä avantouimariksi. Ihminen tekee terveytensä eteen mitä vain. Liikunnasta ja avantouinnista tulee niin hyvä olo. Uinti tekee hyvää niin keholle kuin mielenterveydelle. En ole enää aikoihin käyttänyt lääkkeitä ja voin erinomaisesti, Roima sanoo.

Aluksi Ispoisten sauna oli avoinna vain keskiviikkoisin ja lauantaisin. Roima muistelee odottaneensa keskiviikkoja, jotta pääsi uimaan. Niihin aikoihin hänellä oli tapana ystäviensä kanssa kierrellä myös lähialueen muilla uimapaikoilla.

– Se loppui, kun Ispoisissa avautui mahdollisuus käydä useammin. Nykyään käyn talviaikaan uimassa neljä tai viisi kertaa viikossa.

Roima ei ole tyytynyt uimaan vain Ispoisten rannalla vaan hän on käynyt alusta asti kisaamassa kotimaassa ja ulkomailla. Roima on osallistunut talviuinnin MM-kisoihin muun muassa Latviassa, Liettuassa, Britanniassa, Venäjällä ja Sloveniassa. Menestystäkin on tullut. Roima on voittanut muun muassa pronssia talviuinnin MM-kisoista Venäjän Tyumenissa Siperiassa vuonna 2016 ja Tallinnassa 2018.

– Kun aloitin kisaamisen, lapset nauroivat, että ethän sinä osaa uidakaan. Olen kysynyt oppia ja neuvoja muilta uimareilta ja yhdeltä olympiauimarilta. Kisoissa tärkeintä ei ole voitto vaan se, että saa olla eri puolilta maailmaa tulleiden samanhenkisten ihmisten kanssa.

Helmikuussa Roima on lähdössä Slovenian Bledissä järjestettäviin talviuinnin MM-kisoihin. Uintimatkana on 25 metriä.

– Piti ilmoittautua mukaan, jotta tulee treenattua. Tämä saattaa hyvinkin olla viimeinen kisamatkani. MM-kisoja järjestetään kahden vuoden välein, ja sarjat menevät viiden vuoden välein eikä yli 80-vuotiaille ole enää omaa sarjaa, Roima harmittelee.

Roima suosittelee talviuintia ihan kaikille. Turun Avantouimareiden rannalla Ispoisissa käy kaikenikäisiä uimareita. Roiman mukaan nuorimmat ovat nelivuotiaita ja vanhimmat yli kahdeksankymppisiä.

– Saunalla tapaa kaikenlaisia ihmisiä, ja olen saanut paljon hauskoja ystäviä. Täällä ei kysellä titteleitä vaan jokainen saa olla sellainen kuin on. Avantouinti ja samanhenkisyys yhdistävät meitä kaikkia.

Roiman mukaan alkuun pääsee helposti, sillä varusteeksi riittävät pelkkä uimapuku ja päätä lämmittävä myssy. Entä minkälaisia vinkkejä hän antaisi ensikertalaisille?

– Ensin pitää mennä veteen, vetää muutama veto tai vain kastautua, ja vasta sitten saunaan. Käyn itse yleensä kolme tai neljä kertaa uimassa. Viimeisellä kerralla teen muutaman vedon ja sitten lähden suihkun kautta kotiin. Tervetuloa kokeilemaan, siihen jää koukkuun, Roima sanoo.

Turun Avantouimareiden sauna Ispoisten rannalla on avoinna ma, ke ja pe–su klo 14–21. Lisätietoja osoitteesta www.turunavantouimarit.fi.