Nousiaisissa valui öljyä ojaan

Nousiaisissa Maskuntiellä on päässyt valumaan kevyttä polttoöljyä ojaan. Pelastuslaitos ei onnistunut hämärtyvässä illassa selvittämään polttoöljyn lähdettä ja työtä jatketaan huomenna keskiviikkona. Polttoöljy on muodostanut veden pintaan kevyen kalvon ja alueella tuntuu öljyn hajua. Ympäristölle öljystä ei kuitenkaan ole vaaraa. Pelastuslaitos on puomittanut alueen.

Lukijan kuva Lukijan mukaan öljyn haju tuntuu sillalla.

Juttu päivitetty kello 20.54.