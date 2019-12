Roskispalot työllistäneet pelastuslaitosta

Uuden vuoden juhlinta on sujunut pelastuslaitoksen näkökulmasta Varsinais-Suomessa pääasiassa rauhallisesti, mutta roskiksissa räjäytetyt ilotulitteet ovat työllistäneet pelastuslaitosta.

– Nuoriso on intoutunut pistämään ilotulitteita roskiksiin. Meillä on seitsemän roskispaloa ollut on jo tähän mennessä, kertoo päivystävä palomestari Olli Suominen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Suomisen mukaan roskisten räjäyttelyllä voi olla vakavia seurauksia.

– Roskis saattaa olla rakennuksen lähellä ja siitä voi olla vakavammatkin seuraukset. En tiedä mikä into niitä on sinne roskikseen laittaa.