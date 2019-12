Laitilan terveyskodin ex-toimitusjohtaja vakuutusoikeuden asiantuntijajäseneksi

Laitilan terveyskodin entinen toimitusjohtaja, reservin majuri Eero Kuisma on nimitetty vakuutusoikeuden (Vako) sotilasvamma-asioita tuntevaksi asiantuntijajäseneksi. Valtioneuvosto nimitti Kuisman tehtävään ensi vuoden alusta. Toimikausi kestää 30.6.2023 saakka.

Vakuutusoikeus käsittelee Valtiokonttorin korvauspäätöksiä, joihin asevelvollisena vammautuneet ovat olleet tyytymättömiä. Pari tuhatta varusmiestä hakee vuosittain korvausta Valtiokonttorista erilaisista onnettomuuksista ja loukkaantumisista. Asevelvollisena vammautuneen status lasketaan olevan noin 3 000:lla henkilöllä. Luku sisältää kaikki sotien jälkeiset tapaukset.

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n hallitus asetti syyskuussa Kuisman ehdolle vakuutusoikeuden asiantuntijajäseneksi. Valtioneuvosto nimitti hänen varajäsenekseen kuopiolaisen lääkärin Sampo Kilpiäisen.

Vakuutusoikeuden päätöksistä on muutamassa tapauksessa saanut valitusluvan seuraavaan oikeusasteeseen, joka on korkein oikeus. Sotainvalidien Veljesliitolla ja Suomen Rauhanturvaajaliitolla on myös sotilasvamma-asioita tuntevat asiantuntijajäsenet vakuutusoikeudessa.