Joutsen jäätyy jaloistaan kiinni vain hyvin harvoin – Lounais-Suomen pelastuslaitokset kiireisiä pakkasten saavuttua

fakta

Tarvitseeko joutsen apua?

Jos lintu on huonokuntoinen ja se on erittäin pienellä vesialueella, on mahdollista, vaikkakin epätodennäköistä, että se voi jäätyä kiinni. Jos epäilet linnun jäätyneen, yritä hätistää sitä liikkeelle. Jos se ei yrityksistä huolimatta pääse liikkumaan, hälytä paikallisen pelastuslaitoksen eläimenpelastusyksikkö hätiin.

Jos linnulla on siipi poikki tai se roikkuu, siivessä on verta, eläin on öljyssä tai sillä on selkeä vamma jalassa, kannattaa aina soittaa hätäkeskukseen.

Jos lintu nilkuttaa, mutta on terveen näköinen ja lähtee lentoon hätisteltäessä, hätäkeskukseen ei ole syytä soittaa.

Lähde: Helsingin kaupungin pelastuslaitos/ Eläinpelastusyksikkö