Vettä tulvii kadulle ja sairaalan yhdyskäytävään Raumalla

Satakunnan pelastuslaitos poistaa vettä tieltä Rauman aluesairaalan lähellä Kaunisjärvenkadulla. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle lauantaiaamuna kello 7.23.

Satakunnan Kansan mukaan sairaalan vieressä sijaitsevan kerrostalon pihassa on vettä arviolta 20–30 senttiä. Vettä on päässyt myös sairaalan maanalaiseen yhdyskäytävään. Todennäköisemmin vedentulon on aiheuttanut katkennut runkovesijohto.