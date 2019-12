Ilotulitteiden ampumista rajoitetaan Varsinais-Suomessa – katso rajoitusalueet kartalta

Ilotulitteiden ampuminen kielletään jälleen rajoitusalueilla eri puolilla Varsinais-Suomea. Uusia rajoitusalueita otetaan käyttöön Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Paraisilla. Uudenkaupungin keskustan rajoitusalue säilyy ennallaan.

Turussa uusia rajoitusalueita on Tuomiokirkon, Turun päärautatieaseman ja Turun linnan ympäristöissä. Raisioissa uusia rajoitusalueita on ydinkeskustassa. Naantalin vanhan kaupungin rajoitusaluetta on laajennettu entisestään. Paraisilla rajoitusalueeseen kuuluvat kirkkomalmin ja kirkkopuiston ympäristöt.

Ilotulitteiden ampuminen on kielletty rajoitusalueilla uudenvuodenaattona kello 18.00 alkaen. Rajoitus on voimassa uudenvuodenpäivään yökahteen saakka.

Rajoitusalueista päättäessään pelastuslaitos on kuullut kuntien sekä eri viranomaisten näkemyksiä.

​

Turun keskustan rajoitusalue rajautuu Aninkaistenkatuun, Uudenmaankatuun, Gezeliuksenkatuun, Piispankatuun, Tuomiokirkkokatuun, Hämeenkatuun, Uudenmaankatuun, Itäiseen Pitkäänkatuun, Kuninkaankartanonkatuun, Martinkatuun, Puistokatuun, Köydenpunojankatuun, Yrjänänkatuun, Aninkaistensiltaan sekä Aninkaistenkatuun.

Turun linnan erillinen rajoitusalue rajautuu Linnankatuun, Satamakatuun ja Nuottasaarenkatuun.

Naantalin vanhan kaupungin rajoitusalue rajautuu Kaivokatuun, Fleminginkatuun, Rantakatuun, Raatihuoneenkatuun, Rakkaudenpolkuun ja Kuparivuorentiehen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Raision ydinkeskustan rajoitusalue, joka rajautuu Nesteentiehen, Raisiontiehen, Kerttulantiehen, Keonkatuun, Tornikatuun, Tornikatua ja Pohjoisraittia yhdistävään kevyenliikenteenväylään, Pohjoisraittiin ja Soliniuksenkujaan.

Paraisten kirkkopuiston ja kirkkomalmin rajoitusalue rajautuu Kalkkitiehen, Lukkarinkujaan, Fredrikinaukioon, Kirkkoesplanadiin, kirkkopuiston pohjoisreunaan ja Rantatiehen.

Uudenkaupungin keskustan rajoitusalue rajautuu Pakkahuoneenrantaan, Rantakatuun, Vakka-Suomenkatuun, Sakunkulman tonttiin, Ajurinkujaan, Maltintiehen, Myllymäen päiväkodin tonttiin, Viikaistenkatuun, Mäyhälänkatuun, Merimiehenkatuun, Pietolankatuun, Kaarikatuun, Vekaratiehen, Rantakatuun ja Pakkahuoneenrantaan.

Rajoitusalueiden ulkopuolella ilotulitteiden sallittu käyttöaika on 31.12. kello 18.00–1.1. kello 2.00. Ilotulitteista ei tuolloin tarvitse erikseen ilmoittaa pelastusviranomaiselle.

Lue myös:

Ilotulitteiden myynti on aloitettu – Tukes muistuttaa, että katsojienkin kannattaa varautua suojalaseilla