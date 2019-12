Arkkipiispantalossa jälleen avoimet ovet

Arkkipiispa Tapio Luoma ja rouva Pirjo Luoma järjestävät perinteisen uudenvuoden vastaanoton 1. tammikuuta. Arkkipiispantalossa on avoimet ovet uudenvuodenpäivänä kello 14.00–16.00.

– Kuka tahansa on tervetullut tutustumaan taloon ja tapaamaan arkkipiispaa ja muita kaupunkilaisia. Haluamme viestiä tapahtumalla, että arkkipiispantalo on kirkkomme yhteinen tila, arkkipiispa Luoma sanoo.

Arkkipiispan uudenvuoden vastaanotto on järjestetty jo yli sadan vuoden ajan. Luoman mukaan vastaanotto kerää paikalle yleensä 300–400 ihmistä kahden tunnin aikana.

Agricolankatu 2:ssa sijaitseva nykyinen arkkipiispantalo on valmistunut vuonna 1887. Rakennuksen on suunnitellut Jac Ahrenberg. Alakerta on julkista tilaa, ja yläkerrassa sijaitsee arkkipiispan perheen koti.