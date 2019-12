Porissa ammuttu ihmistä

Porissa Uusi-Koivistolla on ammuttu ihmistä, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä. Yksi henkilö on kuljetettu sairaalaan. Epäiltyjä on otettu kiinni. Poliisi tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.

Porissa Uusi-Koivistolla ammuttu ihmistä. Yksi henkilö kuljetettu sairaalaan.

Poliisi eristää tapahtumapaikkaa. Epäiltyjä otettu kiinni.

