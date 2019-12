Varsinais-Suomessa joet ja pellot saattavat tulvia – Satakunnassa lumi- ja räntäsateet haittaavat ajoliikennettä

Ilmatieteenlaitos on antanut Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan tulvavaroituksen. Varoitus on voimassa perjantaihin 27.12. saakka. Tulvien mahdollisuus on luokiteltu keltaiseksi, eli mahdollisesti vaaralliseksi.

Satakunnassa on lisäksi voimassa varoitus huonosta ajokelistä. Ajokeli on huono lumi- ja räntäsateiden vuoksi.