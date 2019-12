Liedon poliisioperaation syy selvinnyt – mieshenkilöä puukotettu

Lounais-Suomen poliisilaitos sai ilmoituksen noin kello 10.30, että mieshenkilöä on puukotettu Liedossa, poliisilaitos tiedottaa. Alustavissa selvityksissä on ilmennyt, että teko on tapahtunut aikaisemmin aamuyöllä ja ulkotiloissa. Poliisi on päässyt puhuttamaan uhria ja ottanut kiinni kolme henkilöä epäiltyinä tapon yritykseen.

Liedossa oli käynnissä tutkintapainotteinen tehtävä lauantaina. Tehtävästä ei ollut vaaraa sivullisille.

Turun Sanomien lukijan havaintojen mukaan 10-tietä Liedon keskustaan päin ajoi lauantaiaamuna ennen yhtätoista useita poliisiautoja, joista osa oli siviiliautoja. Lisäksi ambulanssi meni samaan suuntaan todella kovaa vauhtia.

Uutiseen päivitetty poliisioperaation syy kello 15.16.