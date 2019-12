Suomen ainoa liikenteessä oleva höyryjuna Ukko-Pekka eli pikajunaveturi Hr1 saapuu Turun seudulle joulun jälkeen. Kouvolassa muulloin majaileva Ukko-Pekka kuljettaa matkustajia Naantalin radalla perjantaina 27. joulukuuta ja Uudenkaupungin radalla 28. joulukuuta. Juna pysähtyy myös monilla väliasemilla kuten Raisiossa, Mynämäessä ja Vinkkilässä. Juna käy sekä Naantalissa että Uudessakaupungissa kahdesti, joten edestakaisen matkan voi tehdä Turkuun saakka.

Sunnuntaina 29. joulukuuta juna lähtee Turusta Toijalan ja Riihimäen kautta takaisin kotipaikkaansa Kouvolaan.

Tarkemmat aikataulut ja hinnastot löytyvät junan kotisivulta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ukko-Pekka numero 1009 on valmistunut 1948 Tampereella. Veturin perässä on neljä erilaista puukorista matkustajavaunua 1940-50-luvulta ja vanhin vuodelta 1898. Istumapaikkoja on 282 ja yhdessä vaunussa toimii kahvila. Myös veturin ohjaamossa voi matkustaa.

Toimintaa pyöritetään kokonaan talkoilla. Matkalipputulot ovat ainoa tulonlähde. Junaa liikennöidään rakkaudesta höyryveturiin.