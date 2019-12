Lounaspaikka: Mutkatonta kotiruokaa Liedon keskustassa

Lounasaikaan lietolaisen ravintola Lundon ovi käy tiuhaan. Vaikka ravintola on ollut olemassa vasta tämän vuoden maaliskuusta saakka, paikalliset ovat selvästi löytäneet lounaspaikan.

Ravintola Lundon juuret ulottuvatkin nykyistä sijaintiaan kauemmas. Lundon omistajapariskunta Kirsi Lemetyinen-Välimaa ja Jari Välimaa aloittivat ravintolatoiminnan jo vuosituhannen vaihteessa, kun he perustivat Tmi Kahvila-Ravintola Liedon Härkätien Liedon kunnantaloon. Siellä toiminta loppui viime vuoden puolella, minkä jälkeen uusi paikka ravintolalle löydettiin Liedon kauppapihalta.

Alun perin tiloissa oli toiminut pubi, minkä vuoksi paikassa tehtiin täysimittainen remontti ennen ravintolatoiminnan aloittamista.

– Purkamisessa oli suurin työ. Putkityöt, keittiö ja wc-tilat täällä olivat valmiina, mutta kaikki pinnat piti laittaa uusiksi, Jari Välimaa kertoo.

Nyt ravintola on raikkaan valkoinen ja seinillä roikkuu taidetta.

– Meillä on täällä aina maksuton ja vaihtuva näyttely, jonne taiteilijat voivat tuoda teoksiaan, Välimaa sanoo.

Riitta Salmi Lounaalla Lundossa on noutopöytä, jonka suosittuja ruokia ovat muun muassa kalaruuat. Haastattelupäivänä tarjolla oli kampelaa.

Päivisin Lundo, joka on saanut nimensä Liedon ruotsinkielisestä nimestä, toimii lounasravintolana. Iltaisin ja viikonloppuisin se on tilausravintola, jossa voi järjestää esimerkiksi juhlia ja pienempiä tapahtumia. Asiakaspaikkoja ravintolassa on vajaa 70.

Lounasaika ravintolassa on arkisin kello 11–15.

– Alun perin se oli kahteen, mutta saimme pyynnön, että voisiko sitä jatkaa, ja kyllä vielä viimeisen tunnin aikana on jonkin verran ollut asiakkaita, Välimaa sanoo.

Hän kertoo, että ensimmäisen tunnin aikana asiakkaaksi saapuu yleensä työmiehiä, puolen päivän aikaan muita työntekijöitä. Sen jälkeen käy paljon iäkkäämpiä ja lapsiperheitäkin.

– Hyvin laaja asiakaskunta siis on, Välimaa toteaa.

Riitta Salmi Lundo on saanut nimensä Liedon ruotsinkielisestä nimestä.

Lounaalla Lundossa halutaan tarjota mutkatonta kotiruokaa lounasbuffetista. Perheyrityksessä, jossa työskentelee omistajapariskunnan lisäksi myös heidän tyttärensä, kaikki pyritään valmistamaan alusta saakka itse.

Välimaa kertoo, että ruuissa mieluummin panostetaan laatuun kuin määrään.

Päivittäin lounaalla on tarjolla keitto, kotiruoka sekä toinen lämminruokavaihtoehto, joka on usein pihviä tai kalaa. Näiden lisäksi valittavana on salaattibuffet, joko pienempänä tai isompana versiona. Halutessaan saa toki valita koko buffetin lämpimine ruokineen ja salaattipöytineen.

Ruokalista Lundossa vaihtuu viikottain ja yrittäjät ovat huomanneet, että parhaiten asiakkaille maistuvat tavalliset perusruuat.

Haastattelupäivänä Lundossa on tarjolla makkarakeittoa, jauheliha-chilikastiketta, kampelaleikettä sekä salaattipöytä. Päätän maistaa kampelaa, sillä sitä harvoin tulee itse valmistettua. Paneroitu kampela on maistuvaa ja salaattipöytä on sopivan runsas. Maukasta on myös ravintolan itse leivottu leipä.

Välimaa kertoo, että kala onkin yksi ravintolan suosikkiruuista. Samoin kotiruokien hyvinkin perinteiset vaihtoehdot.

– Kaalikääryleet ja silakkapihvit menevät hyvin. Niitä ehkä moni ei kotona viitsi alkaa valmistaa, Välimaa pohtii.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.