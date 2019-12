Kolumni: Kahvia keittämään

Kahvia eri tavoilla paahdettuna ja eri aromeilla maustettuna. Nyt minäkin olen alkanut saada tällaisia paketteja jouluksi. Ehdin olla jo monta vuotta aikuinen ennen kuin kahvi tuli elämääni. Vieläkin sukulaiset välillä ihmettelevät, jos juhlissa valintani ei olekaan tee – kunhan saan kahviini reilusti kauramaitoa.

Kahvi hiipi pikkuhiljaa elämääni latten muodossa. Kun kahviloissa teetarjonta oli niin huonoa verrattuna italialaiseen maitokahviin, ja hinta saman verran, tuli lattesta ensisijainen valintani. Sittemmin teevalikoimatkin ovat monipuolistuneet, mutta maitokahvi jäi iltapäiväni nautintoaineeksi. Vain se yksi kuppi. Hifistelijäksi en halua määritellä itseäni, enkä riippuvaiseksi, vaikka kahvi lienee riippuvuuksista paras.

Kahvi voi lisätä energiaa, mutta tutkitusti kahvilla on myös monia terveysvaikutuksia. Kahvi parantaa lähimuistia ja pienentää riskiä sairastua muistisairauteen, kahvi kohentaa aineenvaihduntaa ja parantaa suorituskykyä. Sydän- ja verisuonitautienkin on todettu olevan vähäisempiä kahvinjuojilla, samoin kahvi parantaa maksasolujen toimintaa. On jopa väitetty, että tämä juoma pidentää ikää.

Kahvin keittämiseen löytyy jos jonkinlaista vempainta ja pitkää kahvilistaa, josta valita hetkeen sopiva mieluisin mukillinen.

Näin kahvitteluvuosienkaan jälkeen en vielä miellä itseäni kahvinkeittäjäksi – että keittäisin itselleni kahvit. Kahvi on kahvia, mutta tärkeää kuitenkin on, miten se on tehty. Maun ja lämpötilan pitää olla kohdallaan ja kasvimaidon sopivasti vaahdotettua. Kahvihetki on nautinto, pieni tauko päivässä ja useimmiten annan ammattilaisen valmistaa maitokahvini - joko paikanpäällä juotuna tai mukaan otettuna.

Kritiikkiä olen saanut kahviin kuluvien eurojen määrästä. Kupposen hinnalla kun saa jo kokonaisen paketillisen tummia papuja. Puolustuksekseni en kuitenkaan joka päivä kahville ehdi.

Ehkä nyt kuitenkin opettelen sen erityistaidon, jonka suuri osa Suomessa jo osaa. Juodaanhan täällä kahvia eniten maailmassa henkilöä kohden. Availen lahjaksi saatuja paketteja, päästän kahvintuoksun kotiini ja keitän kahvit. Ehkäpä uuden vuoden kunniaksi alan samalla elvyttää kyläilykulttuuria, joka Suomessa on hiipunut, ja kutsun ystäviä kahville.

Marianne Mäkitalo

Kirjoittaja on toimittaja