”Lapset ansaitsevat oman uudenvuodenjuhlansa”

Turussa järjestetään tänäkin vuonna perinteinen lasten uusivuosi Kupittaalla. Tapahtumaa koordinoi lastenkulttuurin suunnittelija Leena Hiltunen, jonka mielestä uusivuosi ei ole vain aikuisten yksinoikeus vaan lapsetkin ansaitsevat oman juhlansa.

– Lasten uusivuosi on ollut kovin pidetty. On hienoa järjestää lapsille juhlahetkiä ja nähdä heidän iloaan ja riemuaan, Hiltunen sanoo.

Viime vuosien tapaan Kupittaan urheiluhallissa järjestettävässä lasten liikunnan ihmemaassa pääsee liikkumaan ja temppuilemaan koko perheen voimin kello kolmesta alkaen. Halliin voidaan ottaa kerrallaan enintään 3 000 henkilöä.

Urheiluhallin edustalla järjestetään Seikkailupuiston lumityöpaja, jonka lunta ei tarvitse odotella taivaalta vaan lumet tuodaan jäähalleista. Seikkailupuiston Timantissa järjestetään Mimin ja Kukun jouluinen esitys kello 16 alkaen. Lasten uusivuosi huipentuu iltakuudelta ilotulitukseen Kupittaanpuistossa.

– Tämän vuoden uutuus ovat kirjastoautot, jotka ovat puistossa avoinna tapahtuman ajan. Kirjastoautoissa voi normaaliin tapaan lainata ja palauttaa kirjoja, Hiltunen sanoo.

Hiltunen on koordinoinut tapahtumaa jo kymmenen vuoden ajan. Hänellä on joka vuosi tapana myös osallistua tapahtumaan ja sukeltaa ilotulituksen ajaksi yleisön sekaan.

– Pidän itse kovasti ilotulituksesta ja sen visuaalisuudesta. Puolen yön ilotulitus on niin myöhään, että sitä en jaksa lähteä katsomaan, mutta lasten uudenvuoden ilotulituksessa olen aina mukana. On ihana nähdä lasten reaktioita, kun he innostuvat ilotulitteista.

Hiltunen muistelee, että vuosien varrella hän on ehtinyt tehdä tapahtumassa monenlaisia tehtäviä. Yhtenä vuonna oli paljon lunta ja pakkasta ja paikalla oli liian vähän liikenteenohjaajia.

– Siellä minä olin sitten mukana yhtenä liikenteenvalvojana. Yleensä vastaan viestinnästä eli kerron meidän toiminnastamme.

Kun lasten uusivuosi on juhlittu, on rauhoittumisen aika. Vuoden vaihtumisen Hiltunen vastaanottaa usein rauhallisissa tunnelmissa kotona. Hiltusen mies työskentelee Kaupunginteatterissa ja hän on usein uudenvuodenaattona alkuillan töissä.

– Luksusta ja mahtavinta on viettää uuttavuotta perheen kanssa, mutta se meillä aika harvinaista. Olemme olleet yhdessä yli 20 vuotta ja olemme viettäneet vain muutaman yhteisen, työstä vapaan uudenvuodenaaton. Uusivuosi on meille rauhoittumisen aikaa. Emme tee mitään erityistä: lämmitämme saunan, laitamme ruokaa sekä katselemme telkkaria ja naapurin ilotulitusta.

Koska Hiltusen lapset ovat jo aikuisia, he viettävät useimmiten uuttavuotta tahoillaan. Kun lapset olivat pieniä, perhe juhlisti vuoden vaihtumista välillä maalla Hiltusen lapsuudenmaisemissa Anjalankoskella, nykyisessä Kouvolassa.

– Meillä on valokuvia, joissa lapset valavat tinaa ja isäni ampuu ilotulitusraketteja. Perinteisiin kuuluin myös saunominen, ja äitini oli kova tekemään ruokaa. Sieltä omatkin perinteet ovat varmasti peräisin.

Perheen kesken vietettyjen juhlien lisäksi parhaimmat uudenvuoden muistot liittyvät Hiltusella nuoruuden opiskeluvuosiin.

– Kun olimme nuoria ja opiskelijoita, ystävät kokoontuivat yhteen jonkun luokse. Olen tullut äidiksi jokseenkin nuorena, joten vuosi on vaihtunut aina rauhallisissa merkeissä. Niin varmasti tänäkin vuonna, Hiltunen sanoo.

Lasten uusivuosi Kupittaalla 31.12. kello 15–18.15. Lisätietoja www.turku.fi.