Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla antaa Turun yliopistolle 240 000 euron lahjoitusprofessuurin. Interventio- ja implementointitutkimuksen professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

Professuuri myönnettiin myös Oulun yliopistolle.

Molemmat lahjoitusprofessuurit ovat osa-aikaisia ja niiden kesto on kolme vuotta.

Professuurit kohdistuvat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien interventioiden ja niiden implementoinnin tutkimukseen.

Implementointitutkimus on tutkimusala, jossa tarkastellaan tutkimustiedon käyttöön saattamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Interventioilla tarkoitetaan erilaisia menetelmiä, joilla edistetään hyvinvointia ja mielenterveyttä tai ennalta ehkäistään ja hoidetaan esimerkiksi erilaisia käytösongelmia tai ahdistusta. Käytännössä hyvällä implementoinnilla lisätään menetelmien vaikuttavuutta.

Lahjoitusprofessuuri kytkeytyy INVEST-tutkimushankkeeseen, jossa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus kehittää mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaistunnistukseen ja matalan kynnyksen digiavusteiseen hoitoon perustuvaa ohjelmakokonaisuutta.

Kohdennetun hoidon ja mielenterveyden edistämisen ohjelmat on ajoitettu lasten ja nuorten eri kehitysvaiheisiin sikiöajalta nuoreen aikuisuuteen ja perustuvat vahvaan tutkimusnäyttöön psykiatristen häiriöiden syntymekanismeista ja kehityskuluista.

– Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on kymmenessä vuodessa kehittynyt kansainvälisesti merkittäväksi yksiköksi. Suomalaisilla lapsilla on oikeus saada tehokasta, näyttöön perustuvaa hoitoa mielenterveyden ongelmiin matalalla kynnyksellä ja varhain. Itlan lahjoitusprofessuurilla meillä on mahdollisuus kytkeä toimintaamme kansainvälisiä huippututkijoita. Toiminnalla on suuri merkitys sekä suomalaisten lasten hyvinvoinnille että mahdollisuus levittää Suomessa kehitettyjä toimintamalleja kansainvälisesti, professori Andre Sourander Turun yliopiston Lasten psykiatrian tutkimuskeskuksesta kertoo Itlan tiedotteessa.

Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen mukaan lahjoitusprofessuurien perustaminen liittyy Itlan tavoitteeseen lisätä ja tukea näyttöön perustuvaa toimintaa ja näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden käyttöä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä. Lahjoituksissa on myös optio kahden vuoden jatkosta.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Vuonna 2017 säätiö sai 50 miljoonan euron pääoman lahjoituksena eduskunnalta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlapäätöksellä. Kansanedustajista koostuva valtuuskunta seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.