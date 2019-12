Liikenteestä tulossa Turun suurin ilmastomurhe – kivihiilen osuus kaukolämmöstä kutistuu kymmeneen prosenttiin vuonna 2020

Liikenne on Turun ongelma

Turun liikennesuunnittelu on ollut kaupungin ongelma tuolta 1960-luvun alusta lähtien. Kun raitiotieliikenteestä päästiin oli kaikki mahdollisuudet järjestellä ohikulkutiet ja kehätiet järkevän liikenteen aikaansaamiseksi. Uloin ohitustie saatiinkin aikanaan Piikkiöstä Raisioon. Sisemmästä ohitustiestä väännettiin kättä 20 vuotta. Lopputulos on tämä Helsingintie, joka alkaa Piikkiöstä kuin ohikulkutie ikään, mutta päättyy Turun keskustaan Ratapihankadulle ja Itäisellekadulle Helsingintie sumputtaa keskustaa todella pahasti. Läntinen ohitustie tuo liikenteen aivan keskustaan. Eteläkaari ja Itäinenkatu tuovat liikenteen Martinmäkeen. Tähän sumppuun tulee vielä liikenne Hirvensalosta. Martinmäestä liikenne jatkaa Koulukadulle ruuhkauttaen kaupunkikeskustan.Läntinen ohikulkutie , Koulukatu, tuo liikenteen ruutukaava-alueelle.

Näillä liikenneratkaisuille ei ole niinkään suoranaista mekaanista vaaraa asukkaille, sillä autoilijat ovat oppineet ajamaan varoen, mutta ilman saasteita ja liikenteen melua asukkaat eivät pääse pakoon. Juuri näissä on se terveysriski, jota ei pystytä tilastoimaan yhtä selkeästi kuin kolarit ja yliajot.

Turku on vuosittain rankattu pohjoismaitten kuudenneksi ruuhkaiseksi kaupungiksi Pohjoismaissa. Viimeisin tässä lehdessä näkemäni sijoitus oli viides.

Vaatii harvinaisen välinpitämätöntä asennetta kaupungin asukkaitten viihtyisyyttä-ja terveyttä kohtaan kun tilanne on saanut jatkua vuosikymmenet. Kaikki merkit viittavat siihen, että kaupunkia kyllä rekennetaan ja kasvatetaan, mutta se tapahtuu viihtyisyyden ja terveellisyyden kustannuksella.

Kehätiet Turusta puuttuvat kokonaan.

