Juha Keskitalosta Lounais-Suomen vuoden poliisi

Ylikonstaapeli Juha Keskitalo valittiin Lounais-Suomen poliisilaitoksen vuoden poliisiksi. Keskitalo toimii Turun pääpoliisiasemalla poliisipalvelut-linjan tukiyksikössä.

Valintaperusteissa todetaan, että Keskitalolla on syvä asiantuntemus ja pitkä kokemus valvonta- ja hälytystehtävistä niin miehistötasolla kuin esimiestehtävissäkin.

– Hän on aktiivisesti edennyt urallaan ja haastanut itseään uusissa tehtävissä, mistä osoituksena ovat muun muassa vaativat kansainväliset rauhanturvaamis - ja siviilipoliisitehtävät, joihin Keskitalo on osallistunut kolmesti. Keskitalolla on myös aina ollut pyrkimys kehittää koko työyhteisön toimintaa – paitsi tehokkuuden myös henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta, perusteluissa kerrotaan.

Juha Keskitalo valmistui poliisiksi vuonna 1986. Virkauransa hän aloitti Helsingin poliisilaitokselta, josta siirtyi Liikkuvan poliisin Turun yksikköön ja siitä edelleen poliisin hallintorakenteen uudistuksen myötä Lounais-Suomen poliisilaitokselle vuonna 2014. Ylikonstaapelin virassa Keskitalo on ollut vuodesta 1999 alkaen.

Vuoden poliisi on valittu vuodesta 1995 lähtien. Juha Keskitalo on järjestyksessään 25. poliisilaitoksella kyseisen tunnustuksen saanut työntekijä. Valinta tehdään poliisilaitoksen henkilöstön tekemien ehdotusten perusteella.

Vuoden poliisi julkistetaan aina 17. joulukuuta, jolloin vietetään poliisilaitoksen perinnepäivää. Perinnepäivä perustuu Suomen ensimmäisen poliisilaitoksen, Turun poliisilaitoksen perustamisajankohtaan 17. joulukuuta 1816.