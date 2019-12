Jouluaattona 2013 Suomen Turussa satoi vettä. Vasikannahasta tehty pergamentti, josta joulurauha julistetaan, kastui. Ensi kertaa joulurauhaa julistamassa ollut Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen tuumi, leviäisivätkö sen tekstit sateessa.

– Eivät levinneet, pergamentti muuttui pehmeämmäksi. Tämä on kestävämpää kuin paperi, Akkanen sanoo ja antaa koettaa vuodelta 1956 olevaa, taiteilija Tauno Torpon tekemää jämäkkää kääröä.

Joulurauhahuone Brinkkalan talossa Vanhalla suurtorilla on himmeästi valaistu ja henkii arvokkuutta tummasävyisellä sisustuksella. Huonetta vuokrataan ulkopuolisille, mutta joulurauhaparvekkeelle ei ole pääsyä kuin harvoilla ja valituilla. Mika Akkanen on yksi heistä, jolla on sinne avain.

Akkasella on kaksi eri titteliä. Kansainvälisten asioiden päällikkönä hänen työhönsä kuuluu esimerkiksi valtiovierailujen järjestäminen, ystävyyskaupunkitoiminta ja EU-asioiden koordinointi. Protokollapäällikkö-nimike on käytössä lähinnä hänen näkyvimmässä työtehtävässään jouluaattona.

Tulevana tiistaina Mika Akkanen julistaa joulurauhan Brinkkalan parvekkeelta jo seitsemättä kertaa. Hän kertoo olevansa kiitollinen ja ylpeä roolistaan, jonka on saanut.

– On suuri kunnianosoitus Turun kaupungilta, että minut on otettu vuosisataiseen traditioon mukaan.

Akkasella on oma tapansa valmistautua hetkeen, jolloin hän on koko kansan tv-ruuduilla. Viikkoa ennen joulua hän hakee pergamentin kassakaapista ja lukee sen joka päivä ääneen.

– Toki osaan tekstin ulkoakin, mutta ei tarvitse osata, kun siinähän se on, Akkanen naurahtaa.

Jori Liimatainen Mika Akkanen kertoo, että tänä vuonna tulee 80 vuotta siitä, kun joulurauha on viimeksi jäänyt julistamatta talvisodan vuoksi.

Jouluaaton työpäivä menee jo totutulla kaavalla.

– Aamulla kotona kannan joulukuusen sisään ja pakenen paikalta kymmeneltä. Sitten teemme Ylen kanssa äänitsekkausta. Kun soittokunta ja kuoro tulevat, käyn tervehtimässä. Sitten on paljon odottelua. Luen sivuhuoneessa tekstin läpi muutaman kertaa ja odotan h-hetkeä, Akkanen kertaa päivän kulkua.

Hän kertoo, että ensimmäiset kaksi kertaa tehtävässä oli niin paljon uutuutta, ettei edes ehtinyt jännittää. Vasta kolmantena vuonna ehti.

– Olen tottunut esiintyjä, mutta kohtuullinen jännitys on hyvä asia. Silloin paneutuu asiaan kunnolla.

Jännitys on huipussaan, kun suora lähetys alkaa ja Tuomiokirkon kellot lyövät. Akkasen astuessa parvekkeelle ihmismeren eteen tunne jää taakse.

– Se on iloinen ja seesteinen hetki. Saan antaa osaltani joulun näille ihmisille.

Kun kaupungin asukkaille on lopuksi toivotettu riemullista joulujuhlaa, Akkanen palaa parvekkeelta joulurauhahuoneeseen ja kättelee ovella seisovaa varahenkilöään.

Joulurauhan julistajalla on protokollan mukaan kaksi nimettyä varahenkilöä, joista jompikumpi tulee paikalle hieman ennen julistusta.

– Mikäli sairastuisin tai pyörtyisin hetkeä ennen, ei joulurauha jäisi julistamatta, Akkanen kertoo.

Niin ei kuitenkaan ole käynyt eikä kommelluksiakaan ole sattunut. Paitsi Akkasen unissa.

– Olen nähnyt unia, että käärö on ollut väärässä paikassa tai minulle on tullut kiire. On tämä tehtävä osa sielunmaisemaa, Akkanen pohtii.

Kun suora lähetys loppuu ja kansa poistuu, Brinkkalan talossa on vielä pieni glögihetki kaikille tapahtuman tekijöille, kuten SPR:n ja Ylen väelle, poliisille, soittokunnalle ja kuorolle. Akkanen pitää kiitospuheen ja suuntaa kotiin joulunviettoon noin yhden aikaan.

Joulurauhan julistustehtävänsä alusta alkaen Akkanen on tehnyt joka vuosi muistiinpanoja niin säästä kuin työpäivän muistakin tapahtumista. Hän toivoo, että niistä voisi olla hyötyä jollekin, joka tulevaisuudessa tekee joulurauhan historiikkia.

Viime jouluaaton kahdeksan pakkasasteen Akkanen muistaa kylmimpänä. Toiveissa olisi nyt leudompi sää.

– Olisi mukavaa, jos olisi pari–kolme astetta pakkasta ja vähän lunta, hän sanoo.

Joulurauhan julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä aina 1300-luvulta asti. Akkanen kertoo, että tänä vuonna tulee 80 vuotta siitä, kun joulurauha on viimeksi jäänyt julistamatta talvisodan vuoksi. Nyt on myös 130 vuotta siitä, kun julistus menetti lainvoimansa. Tuolloin voitiin vielä määrätä rangaistuksia joulurauhan rikkomisesta.

– Se on pelotteluteksti, mutta lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa. Lopulta kaupungin edustajallakin on ollut hyvä sydän.

Joulurauha julistetaan Vanhalla Suurtorilla 24.12. kello 12.