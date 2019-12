Lounaspaikka: Yhteisestä haaveesta syntyi lounaskahvila

Piispanristillä sijaitseva lounaskahvila Piispanhelmi on vielä lounasajan loppupuolellakin täynnä, ja rauhallista puheensorinaa kuuluu useammasta pöydästä. Selkeästi paikalla on myös vakioasiakkaita.

Piispanhelmi täyttää vuoden alussa kaksi vuotta. Toinen paikan omistajista, Johanna Finnholm kertoo oman lounaskahvilan olleen molempien omistajien haave. Toisena yrittäjänä on Iida Kosklin.

– Ehdimme molemmat olla töissä alalla, minä asiakaspalvelussa ja Iida keittiön puolella. Pohdimme oman paikan perustamista ja päätimme toteuttaa haaveemme.

Marttiina Sairanen Kurpitsakeitto sopi hyvin joulukuiseen päivään.

Piispanristiltä, Tokmannin rakennuksesta, löytyi molempia miellyttävä tila lounaskahvilalle.

– Paikka on sijainniltaan hyvä. Alueella on liikehdintää ja lähellä on työpaikkoja, joista tullaan tänne lounaalle. Kun aloitimme, toimintamme lähti reippaasti liikkeelle muutamassa viikossa. Läheinen Prisma oli silloin remontissa, ja sieltä tuli paljon työnmiehiä lounaalle. Aluksi ajattelimme, että hoidamme kaiken kahdestaan, mutta meidän piti nopeasti palkata työntekijä, Finnholm kertoo.

Finnholmin mukaan Piispanhelmessä periaatteena on, että lähes kaikki ruoka tehdään alusta saakka itse. Tarjontaan kuuluu myös catering-palvelu.

– Emme halua käyttää puolivalmisteita. Meille on tärkeää, että raaka-aineet ovat tuoreita. Leivoimme myös itse kaikki leivät ja kahvilatuotteet.

Asiakaspaikkoja vaaleaksi sisustetussa kahvilassa on 75. Runsas noutopöytä sijaitsee keskeisellä paikalle.

– Mietimme aluksi, että tarjoaisimme annoslounaita, mutta päädyimme siihen, että noutopöytätyyppinen lounastarjoilu on parempi.

Piispanhelmen ruokaa Finnholm kuvailee perinteiksi kotiruuaksi. Lounaaseen kuuluu salaattien lisäksi kaksi lämmintä ruokaa ja keitto, leivät, jälkiruoka sekä kahvi tai tee.

Listat lounaskahvilayrittäjät suunnittelevat joka viikolle erikseen, kiertävää listaa ei ole. Lounaita päivässä menee noin 150–250. Muutamia suosikkiruokiakin on ehtinyt syntyä, ainakin asiakkaiden toiveista näin kuuluu.

– Esimerkiksi makaronilaatikko ja lasagne ovat asiakkaiden keskuudessa suosittuja, samoin kaalikääryleet.

– Joka päivä tarjolla on myös kasvisruokavaihtoehto, Finnholm jatkaa.

Suuri osa lounaskahvilan asiakaskunnasta muodostuu Finnholmin mukaan rakennusmiehistä, jotka saapuvat lähiseudulta sekä eläkeläisistä.

– Toki joukossa on muitakin asiakkaita. Selkeästi täällä näkyy piikki lounasajoissa. Periaatteessa meillä on kaksi kattausta. Ensimmäinen kattaus on kello 10.30, jolloin saapuu asiakkaita lähialueen työpaikoista ja toinen kattaus klo 12.30, jolloin paikalla on enemmän eläkeläisiä.

Marttiina Sairanen Lounaalla on aina kaksi lämminruokavaihtoehtoa sekä keittoa.

Testipäivänä Piispanhelmessä oli tarjolla jauhelihamureketta ja pippurikastiketta, höyrytettyjä nakkeja ja muusia ja kurpitsakeittoa. Aterian päätteeksi asiakkaita hemmoteltiin jouluisella piparirahkalla.

Valitsin maisteluun kurpitsakeittoa, jonka päälle ripottelin paahdettuja pinjansiemeniä. Keitto sopi täydellisesti joulukuiseen päivään. Keitto oli maittavaa ja annoksen täydensivät paikanpäällä leivotut leivät. Etenkin saaristolaisleipä oli todella hyvää. Maininnan ansaitsee myös salaattipöydässä tarjolla ollut ruokaisa couscous-salaatti. Keittolounaallakin pärjäsi hyvin pitkälle iltapäivään.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.