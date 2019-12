Saaristoasiain neuvottelukunta tyytymätön Postin toimiin – kun yhteysalus kulkee, kyseessä ei ole vaikeakulkuinen saaristo tai erämaa

Posti teki keväällä jakelumuutossuunnitelman, jossa se poikkeaisi postin viisipäiväisestä jakelusta Varsinais-Suomen saaristossa.

Muutossuunnitelmaa perustellaan pykälällä, jonka mukaan postilaissa määrätystä jakelu- ja keräilytiheydestä on mahdollista poiketa, jos kyse on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous. Näiden talouksien osalta postin keräily ja jakelu on tehtävä vähintään kerran viikossa.

Traficom huomautti Postille, että saaret, joihin on aikataulutettu lauttayhteys kahdesti arkipäivässä ympäri vuoden, ei voida pitää vaikeakulkuisena saaristoalueena. Niihin posti on jaettava viisi kertaa viikossa.

Saaria, joihin aikataulutettuja lauttayhteyksiä on kerran arkipäivässä tai harvemmin, voidaan Traficomin mukaan pitää vaikeakulkuisina saaristoalueina. Näihin saariin posti jaetaan vähintään kerran viikossa.

Saaristoasiain neuvottelukunta on osittain tyytymätön Traficomin lausuntoihin. Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan saaria, joihin on yhteysalusliikenne, ei voida pitää postinjakelun kannalta vaikeakulkuisina. Tällöin postilähetykset voidaan toimittaa lauttarantaan, josta aluksen henkilökunta noutaa postilähetykset ja toimittaa ne saariin.

Lautakunnan mukaan saaret, joihin on yhteysalusliikenne kerran päivässä tai harvemmin, tulisi posti jakaa yhteysalusliikenteen mukaisina päivinä. Näin tulisi toimia erityisesti silloin, kun postinjakaja ei mene lautan mukana jakamaan postia, vaan lauttahenkilökunta vie postilähetykset saariin.

Saaristoasiain neuvottelukunta huomauttaa, että postinjakelu on tärkeä osa peruspalveluita ja elinehto elinvoimaiselle saaristolle, niin asukkaiden kuin yritystoiminnan näkökulmasta. Perinteinen posti on tärkeää erityisesti siksi, koska saaristoalueiden nettiyhteydet eivät ole kaikkien saarien osalta toimivat.

