Poliisi etsii Eurassa kadonnutta miestä

Lounais-Suomen poliisi etsii Eurassa yli viikko sitten kadonnutta miestä. 61-vuotias Jari Kokko katosi Suontaustantieltä torstai-iltana 5. joulukuuta noin kello 22.

Kokko on 176–178 senttimetriä pitkä ja painaa noin 70 kiloa. Hänellä on vaaleanruskeat, lyhyet hiukset ja hän on hieman kaljuuntunut ohimoilta. Miehellä oli katoamishetkellä yllään tummanvihreä poikkiraitainen huppari sekä tummanruskeat collegehousut. Jalassaan miehellä on ollut mustat talvicrocsit. Jari Kokko käyttää silmälaseja.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki mahdolliset havainnot miehen liikkeistä katoamisillalta tai sen jälkeen. Havaintoja voi lähettää tekstiviestillä tai Whatsappissa numeroon 050 411 7655 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.