Turun Sanomat palkittiin European News Awardsin ulkoasupalkinnolla jälleen

Salli Koivunen

Turun Sanomat palkittiin Euroopan laajuisessa sanomalehtien ulkoasukilpailussa jo kolmatta vuotta peräkkäin.

European Newspaper Award -kilpailun kunniamaininta myönnettiin Aurajoen matkassa -artikkelin kuvituksesta.

Turun Sanomien graafikko Ante Johanssonin tekemä kuvitus palkittiin visuaalisen tarinankerronnan sarjassa. Palkittu artikkeli julkaistiin lehdessä sunnuntaina 16. kesäkuuta.

Palkittu kuvitus esittelee Aurajoen historiaa ja ohjaa paperilehden lukijan Turun Sanomien verkossa julkaistun erikoisartikkelin pariin.

Katso TS:n erikoisartikkeli Aurajoen matkassa täältä.

Kokonaisuuden on koonnut toimittaja Katariina Norontaus. Erikoisartikkeli esittelee Aurajokivartta siltoineen ja tarinoineen vuosisatojen ajalta erilaisten kuvien, videoiden ja tarinoiden avulla.

– Artikkelin kuvitus korostaa sitä taitoa, miten pystymme nykyisin tekemään korkeatasoista visuaalista tarinankerrontaa laajoihinkin kokonaisuuksiin monipuolisesti huolimatta toimituksen vilkkaasta arjesta ja kiireestä. Meille se on rutiinityötä, Turun Sanomien ulkoasupäällikkö Anne Laitinen kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Artikkelin kokosi toimittaja Katariina Norontaus. Palkitun kuvituksen taka on graafikko Ante Johansson.

TS palkittiin samassa kilpailussa vuosina 2017 ja 2018. Viime vuonna palkittiin Ante Johanssonin kuvitus TS:n vuotuiseen Bongaa kevät -juttuun.

Ante Johansson on myös aikaisemmin palkittu pohjoismaisessa Best of Scandinavian News Design -kilpailussa. Hän sai pronssia vuonna 2017 tekemästään Suomen satavuotista historiaa käsittelevästä kuvituksestaan Turun Sanomien Extra-liitteeseen.

TS:lle kunniamaininta on yhdestoista ulkoasupalkinto viime vuosien aikana.

Suomalaisista lehdistä kunniamainintoja muissa kilpailun sarjoissa saivat Kauppalehti ja Kauppalehti Optio, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Sunnuntaisuomalainen ja Teemasuomalainen sekä Tekniikka ja Talous.