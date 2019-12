Paraisilla pureudutaan ruutuaikaan ja tavoitellaan uutta suurtapahtumaa – "ruutuajassa on hyvääkin"

Ossi Rajala

Paraisilla järjestetään lauantaina Don’t miss it -tapahtuma, jossa muun muassa keskustellaan lasten ja nuorten ruutuajasta. Lisäksi yleisöllä on mahdollista seurata ammattitason Counter Strike -pelaamista.

Tapahtuma järjestetään nuorisotila PUNT:ssa kello 11-23 ja järjestäjinä ovat Partel, Parainen gaming community, Make it Finland ja Paraisten kaupunki.

Don't miss it -tapahtumassa on tarkoitus tuoda esiin myös ruutuajan hyviä puolia. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä heidän vanhemmat ja lähiaikuiset.

– Ruutuajan haitoista keskustellaan nykyisin paljon. Tarkoituksena on keskustella siitä, että ruutuajassa on hyvääkin ja teknologia mahdollistaa paljon, kertoo tapahtumaa järjestämässä oleva Linda Mannila.

Mannila korostaa, että on iso ero siinä, mitä tietokoneella tai älypuhelimella tekee.

– On paljon muutakin turhanpäiväistä tuijottamista. On mahdollisuuksia esimerkiksi kielten tai musiikin oppimiseen sekä luovaan toimintaan. Puhumme myös siitä, miten aikuisten olisi hyvä seurata lasten tietokoneharrastusta ja tietää, mitä he tekevät. Tietokonepelaamista ei arvosteta ja seurata samalla tavalla kuin esimerkiksi jalkapallon pelaamista, Mannila pohtii.

Tapahtumassa on myös erilaisia työpajoja, joissa esitellään erilaisia laitteita ja teknologioita. Tapahtuma on pilottihanke, jonka toivotaan kasvavan vuosittain toistuvaksi suurtapahtumaksi.