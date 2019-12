Puutorin uusi lähijakeluasema vähentänyt keskustan autoliikennettä

Turun Puutorilla viime keväänä toimintansa aloittanut lähijakeluasema näkyy keskustassa jakeluautojen määrän vähenemisenä ja autottoman kauppa-asioinnin lisääntymisenä, tiedottaa Turun kaupunki.

CityHUB-nimisellä asemalla toimivat DHL Express ja Turun Osuuskauppa. DHL Expressin pyöräjakelu on huomattavasti autojakelua tehokkaampaa, kun aikaa ei kulu parkkipaikkojen etsimiseen ja jakelussa on voitu hyödyntää kevyen liikenteen väyliä. Sähkö jakelupyörille tuotetaan aurinkopaneeleilla. Uuden toimintamallin ansiosta saavutettava hiilidioksidipäästöjen vähennys on arviolta noin 3000 kg vuodessa.

Myös TOK:n Kauppakassi-palvelu on lähtenyt lennokkaasti liikkeelle ja lähialueen ihmiset ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan. jakeluasemalle voi tilata tuotteita Prisman valikoimasta ja näin uusi palvelu tukee autotonta kauppa-asiointia.

DHL Expressin operatiivisen johtajan Janne Appein mukaan suunnitelmissa on laajentaa jakeluaseman toimintaa uusilla konsepteilla lähiaikoina.

Lähijakeluaseman kautta on saatu paljon hyödyllistä tietoa sekä kokemuksia aseman toimivuudesta ja mahdollisuuksista keskusta-alueella. Kokemusten ja positiivisten palautteiden perusteella on todennäköistä, että lähijakeluasemamallinen toiminta laajenee jatkossa kaupunkien keskustoissa kevytjakelun yleistyessä.

CityHUB on osa Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanketta ja Smart and Wise Turku -kärkihanketyötä. Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke on osa 6Aika-strategiaa, jonka rahoittajana toimivat Uudenmaan liitto (EAKR) ja toteuttajat. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 M euroa. Turun kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana. Osatoteuttajina toimivat Forum Virium Helsinki, Turun AMK, Tampereen AMK sekä Varsinais-Suomen liitto/Valonia.

Smart and Wise Turku -kärkihanke toteuttaa Turun kaupunkistrategiaa 2029. Kärkihankkeessa yhdistyvät hiilineutraaliustavoite ja Smart City -konsepti. Konseptissa luodaan uusia digitalisaatiota ja dataa hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisätään kaupungin elinvoimaa.