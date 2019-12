Saara-Sofia Sirén valittiin YK-liiton uudeksi puheenjohtaksi

Turkulainen kansanedustaja ​Saara-Sofia Sirén (kok) valittiin Suomen YK-liiton uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi liiton syyskokouksessa keskiviikkona.

Sirén otti tehtävän ilolla vastaan ja muisteli osallistuneensa YK-liiton malli YK-kokoukseen jo opiskeluaikoina. Kansanedustajana toimiessaan hän on työskennellyt muun muassa kehitysyhteistyön ja ympäristökysymysten parissa.

– YK:n toiminta on tullut tutuksi, etenkin ympäristöohjelma UNEP. YK:n järjestöistä ensimmäiseksi olen tutustunut Unicefiin ja tutuksi on tullut myös UN Women. YK-liiton toiminnasta mieleenpainuvaa on ollut Jordanian matka ja vierailu pakolaisleirillä, ​Sirén kertoo tiedotteessa.

Sirénin mielestä YK:ta tarvitaan globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

– YK ei ole täydellinen, mutta se on paras mahdollisuus, mikä meillä on. YK:n toimintaa voidaan vahvistaa ja kehittää.

Sirén on koulutukseltaan sekä kauppatieteiden maisteri ja filosofian maisteri. ​

Keskiviikkona vietettiin myös Suomen YK-liiton 65-vuotisjuhlaa. Juhlaan osallistui muun muassa YK-liiton kunniapuheenjohtaja, presidentti ​Tarja Halonen​. Halonen kertoi YK:n syksyn yleiskokouksesta sekä meneillään olevasta ilmastokokouksesta. ​

– Negatiiviset asiat kehittyvät omaa tahtiaan siitä huolimatta pääsemmekö sopimukseen vai emme. Näin ollen meillä tulee kiire. Luonnon kanssa ei pysty neuvottelemaan, painotti Halonen. ​

YK-liitto tiedottaa, tekee kansainvälisyyskasvatustyötä kouluissa, vaikuttaa Suomen ja EU:n YK-politiikkaan sekä työskentelee rauhan, turvallisuuden, kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta. YK-liitolla on 67 jäsenjärjestöä. ​Tuleva vuosi on YK:n 75-vuotisjuhlavuosi.

YK-liiton hallituksen jäsenet vuonna 2020 ovat pj. Saara-Sofia Sirén, varapj. ​Noora Hammar​, varapj. ​Riikka Keskitalo​, ​Enni Ikonen​ (Kokoomuksen Nuorten Liitto), ​Laura Hämäläinen​ (Keskustan Opiskelijaliitto), ​Lauri Korvenmaa​ (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto), ​Liisa Ketolainen​ (Naisjärjestöjen keskusliitto), ​Katri Pasanen​ ( Luonto-liitto), ​Kalle Virtanen​ (Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat), ​Dan Cederlöf​ (Svensk Ungdom), ​Pia Björkbacka​ (SAK), ​Niklas Vaalgamaa​ (Suomen YK nuoret) ja ​Aki Harju​ (Rauhanturvaajat). ​