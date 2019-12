Perussuomalaiset älähtävät Kattelukselle al-Hol-leirin lapsien tuomisesta Suomeen

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Typerää vitsailua kuolemanvakavalla asialla. Onko palstan vasemmistosiipi tosiaan sitä mieltä, että isis-naisia pitäisi tuoda Suomeen (jotka nyt lasten varjolla olisivat tänne tulossa)? Heitähän on suunniteltu haettavan sieltä aktiivisesti.

Silmät kiinni: ei hätää!

Onko se vitsi, jos SUPO on tehnyt riskiarvion jostain ihmisestä, joka on toiminut vieraan vallan taistelijana ja jättänyt Suomen vuosia sitten? Jos joku nainen tai mies on 18-vuotias, pitääkö häntä kutsua lapseksi? Ovatko kaikki ilman syntymätodistusta ja DNA-testiä olevat ulkomailla syntyneet lapset Suomen kansalaisia?