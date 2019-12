Kattelus haluaa al-Holin lapset turvaan Suomeen – Turun hallituksen puheenjohtaja sivaltaa myös omaa puoluettaan

Jari Heino

Turun Sanomat

Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus (kok) haluaa, että al-Holin leirillä viruvat suomalaislapset tuodaan Suomeen turvaan. Se voi tarkoittaa, että lasten mukana on tuotava myös äitejä, jos lasten etu tämän vaatii.

Kattelus ottaa asiaan kantaa facebookissa.

– Täysin varmaa on se, että yksikään leirillä oleva lapsi ei ole leimallisesti Isis-lapsi tai terroristi, vaan ihan tavallinen viaton lapsi. Lapsi, jota meidän aikuisten on suojeltava. Meillä on oltava selkärankaa puolustaa lapsia riippumatta siitä kuinka suosittua tai epäsuosittua se kulloisessakin poliittisessa tilanteessa on. Pelko ei saa lamauttaa auttamishalua tai -kykyä, hän kirjoittaa.

Kattelus uskoo, että Isis-puolisoiden Suomeen aiheuttama uhka on hallittavissa. Hän luottaa asiassa Suomen poliisiin, suojelupoliisiin ja sosiaalityöhön.

– On paljon todennäköisempää, että leirillä olevat kolmekymmentä suomalaista lasta joutuvat terveyttä ja henkeä uhkaavaan vaaraan, kuin se, että joku pelastettujen lasten äideistä toteuttaisi Suomessa hirmuteon, hän muistuttaa.

Kattelus pitää raukkamaisena pelkoa, jonka mukaan lasten auttaminen vaikuttaa gallup-käyriin ja Perussuomalaisten kannatuksen nousuun.

– Sillä ei pitäisi olla tällaisessa tilanteessa mitään merkitystä. Ainoa, vastuullinen ja ratkaiseva asia tulisi olla lasten puolelle asettuminen, hän vakuuttelee.

Kattelus kantaa huolta myös oman puolueensa kokoomuksen suunnasta tulleista "sydämettömistä kannoista" ja "armottomasta politikoinnista".