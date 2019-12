Tore Lindholm

Aivan alkuun ameba oli pienempi kuin vasemmalla näkyvä vaalea möykky. Tässä kuvassa ameba on juuri räjähtänyt ja se kasvaa pian vielä tätäkin suuremmaksi. Tore Lindholm sanoo, että erikoista amebassa on nopeuden lisäksi se, miten monta muotoa se esittää lyhyessä ajassa. "Voi vain arvailla, mikä on se signaali, joka saa aikaan tämän akrobaattitanssin."