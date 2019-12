Vasaramäen koulun ysiluokkalaiset mukana luomassa seksuaalikasvatusmateriaalia

Vasaramäen koulun oppilaat ovat mukana kehittämässä ja luomassa uutta seksuaalikasvatusmateriaalia nuorille. Koulun 9.-luokkalaiset toteuttavat digitaalista materiaalia yhdessä opettajien ja hanketyöntekijöiden kanssa.

Yhteistyö on osa Turun ammattikorkeakoulun käynnissä olevaa kansainvälistä EDDIS-hanketta (A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools), jonka tarkoituksena on luoda kansainvälinen verkko-oppimisalusta seksuaalikasvatuksen tueksi.

Maailman terveysjärjestö WHO ohjeistaa, että seksuaalikasvatuksen laatu paranee, kun nuoret otetaan mukaan järjestämään, tuottamaan ja arvioimaan seksuaalikasvatusta. Tärkeänä pidetään sitä, että seksuaalikasvatuksessa käsiteltävät aiheet nousevat nuorten omista tarpeista ja toiveista. Turun ammattikorkeakoulun EDDIS-hankkeessa nuoret osallistuvat hankkeessa joka vaiheeseen. Nuoret pohtivat tiedollisia tarpeita ja toiveita, suunnittelevat toteutusta, testaavat tuotettuja materiaaleja sekä arvioivat niiden käytettävyyttä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.