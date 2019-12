Rumputyö haittaa liikennettä Loimaalla

Tiellä 2260 tehdään Loimaan kohdalla kunnossapito- ja hoitotöitä keskiviikkona aamulla kello yhdeksästä alkaen. Työn on arvioitu valmistuvan iltapäivällä kello kolmeen mennessä. Tarkempi paikka on Penninkulman tienhaarasta 200 metriä Mellilän tienhaaraan päin. Kohteessa vaihdetaan rumpu, ja tie joudutaan sulkemaan liikenteeltä. Käytössä on kiertotie. Kiertotie kulkee Penninkulmantien, Kirkkotien ja Karhulankyläntien kautta.