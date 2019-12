Hirvensalon seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat sulkevat rakennuksen

Hirvensalon seurakuntakeskuksen toiminta siirretään muualle sisäilmaongelmien vuoksi vuodenvaihteessa, tiedottaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Väistötiloista ei vielä ole tehty päätöstä.

Turun Martinseurakuntaan kuuluvan Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjauksen on suunniteltu alkavan ensi vuonna. Remonttia varten rakennuksessa teetettiin useita tutkimuksia sekä rakenteiden avauksia. Rakennuksen yksikerroksisessa osasta otettiin materiaali- ja pölykoostumusnäytteet, tutkittiin mahdolliset ilmavuodot sekä tehtiin muun muassa mikrobi- ja asbestitutkimukset.

Tutkimustulosten perusteella todettiin, että todennäköistesti rakennuksessa pitkään työskentelevät tai oleskelevat henkilöt voivat saada oireita huonosta sisäilmasta. Altistumisen todennäköisyys tutkitulla alueella on suuri.

Tulosten perusteella osassa valesokkeleiden ja alapohjien sekä ulkoseinien eristeissä on mikrobikasvustoa ja poikkeavaa lajistoa. Lisäksi mineraalikuituja kulkeutuu puisista yläpohjarakenteista sisätiloihin. Tutkimustulosten perusteella laadittiin altistumisolosuhteiden arviointi Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Arvioinnissa huomioitiin päästölähteen laajuus, voimakkuus, sijainti ja ilmatiheys sisäilmaan sekä niiden leviämiseen vaikuttavat tekijät, kuten ilmanvaihto ja painesuhteet.

Keskuksen tilojen käyttö päättyy kokonaan vuodenvaihteessa. Vaikkei keskuksen kaksikerroksinen, kirkkosalin osa, ollut tutkimuksen kohteen, varotoimenpiteenä sen tilat ylipaineistetaan niin, etteivät mahdolliset epäpuhtaudet kulkeudu tämän rakennusosan sisäilmaan.

Seurakuntakeskuksessa on pidetty jumalanpalveluksia ja hartauksia ja siellä ovat toimineet päiväkerho-, nuoriso- ja partiotilat sekä diakonian vastaanotto. Honkaistentiellä Moikoisissa sijaitseva rakennus on vuodelta 1962 ja sen on suunnitellut arkkitehti Pekka Pitkänen.

Väistötilojen suunnittelu on käynnistetty. Iltapäiväkerhotoiminnan osalta on tiedotettu lasten huoltajille tilanteesta erikseen. Muu seurakunnallinen toiminta siirretään korvaaviin tiloihin. Missiomessu 15.12. klo 16 on siirretty Uittamon seurakuntakotiin. Lasten kauneimmat joululaulut 22.12. klo 12 ja Perheiden aattohartaus 24.12. klo 14 on siirretty Hirvensalon taidekappeliin. Muun toiminnan osalta väistötiloista tiedotetaan Martinseurakunnan nettisivuilla, www.martinseurakunta.fi

Seurakuntayhtymän talousarviosta ja investoinneista päättää ensi torstaina kokoontuva yhteinen kirkkovaltuusto. Suunnitelluista investoinneista suurin on juuri Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus. Tarkoituksena on peruskorjata kirkkosali ja kokoontumistilat, purkaa rakennuksen kaksikerroksinen osa ja rakentaa tilalle uusi. Tähän on esitetty vuodelle 2020 määrärahaa, joka on suuruudeltaan 3,3 miljoonaa euroa. Koko rakennuksen peruskorjauksen alustava kustannusarvio on kuusi miljoonaa euroa. Peruskorjaus kestää noin kaksi vuotta.